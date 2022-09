Drame en Corée du Sud: un incendie dans un centre commercial à Daejeon fait sept morts

La Corée du Nord tire un missile balistique, selon l'armée sud-coréenne

La Corée du Nord a tiré dimanche un missile balistique non identifié dans les eaux au large de sa côte orientale, a affirmé l'armée sud-coréenne, quelques jours après l'arrivée dans la région d'un porte-avions américain à propulsion nucléaire pour des exercices. "La Corée du Nord a tiré un missile balistique non identifié", a déclaré l'état-major interarmées de la Corée du Sud, sans donner plus de détails.