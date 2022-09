Référendums d'annexion en Ukraine: l'UE dénonce des scrutins "illégaux" aux résultats "manipulés"

Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a dénoncé mercredi les "référendums" d'annexion organisés par Moscou dans des régions ukrainiennes, les qualifiant de scrutins "illégaux" aux résultats "manipulés".

"Il s'agit d'une nouvelle violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, dans un contexte de violations systématiques des droits de l'Homme", a-t-il écrit sur Twitter.

"Nous saluons le courage des Ukrainiens, qui continuent à s'opposer et à résister à l'invasion russe", a-t-il ajouté.

Les autorités prorusses des régions ukrainiennes de Zaporijjia, Kherson, Lougansk et Donesk ont revendiqué la victoire du "oui" en faveur d'une annexion par la Russie, lors de ces "référendums".

Moscou a en outre brandi encore une fois la menace de l'arme nucléaire pour défendre ces territoires.

"Référendums fictifs. Résultats fictifs. Nous ne les reconnaissons pas", a réagi de son côté dans la nuit Charles Michel, le président du Conseil européen, qui représente les 27 Etats membres de l'UE.

Un porte-parole de Josep Borrell avait averti mardi que l'UE sanctionnerait toutes les personnes ayant participé à l'organisation de ces scrutins.

"Il y aura des conséquences pour toutes les personnes qui ont pris part à l'organisation de ces référendums illégaux et qui les ont soutenus", avait déclaré Peter Stano.

Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, a dénoncé de son côté des "simulacres de référendums", y voyant "une nouvelle escalade de la guerre de Poutine".

L'Ukraine réclame une hausse "significative" de l'aide militaire occidentale

La diplomatie ukrainienne a par ailleurs appelé mercredi à une hausse significative de l'aide militaire occidentale, au lendemain de votes d'annexion par la Russie de quatre régions ukrainiennes.

"L'Ukraine appelle l'UE, l'Otan et le G7 à augmenter immédiatement et significativement la pression sur la Russie, notamment en imposant de nouvelles sanctions dures et en augmentant significativement l'aide militaire à l'Ukraine", a-t-elle dit, en demandant "des chars, des avions de combats, de l'artillerie longue portée, des systèmes de défense anti-aérienne et antimissiles".