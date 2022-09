Guerre en Ukraine: Les dirigeants des territoires occupés se rendent à Moscou pour rencontrer Poutine

Les dirigeants des régions ukrainiennes occupées de Louhansk, Donetsk, Kherson et Zaporizhzhya, placés en Russie, sont arrivés à Moscou jeudi. Selon un responsable de Cherson, une rencontre entre les dirigeants et le président russe Vladimir Poutine est prévue, mais les détails manquent encore. "Je ne peux pas dire où, quoi et quand", a déclaré le fonctionnaire. Le chef des séparatistes de Louhansk, Leonid Pashnik, a informé jeudi l'agence de presse étatique russe Tass qu'il était arrivé à Moscou.

Les autorités des régions occupées, placées sous contrôle russe, ont déposé mercredi une demande auprès de la Fédération de Russie. Ils demandent officiellement à M. Poutine si leurs territoires peuvent être incorporés à la Russie, après qu'une majorité écrasante de résidents se soit prononcée en faveur de cette incorporation.

Selon les résultats officiels du référendum, 98 % des électeurs de Luhansk ont voté en faveur de l'adhésion. À Kherson, 87 % ont voté pour et à Zaporizhzhya plus de 93 %. À Donetsk, le résultat a été le plus élevé, avec plus de 99 %. L'Ukraine et ses alliés occidentaux ont à plusieurs reprises qualifié les référendums de simulacres dont le résultat était fixé à l'avance.

Les médias russes rapportent que M. Poutine annoncera l'annexion des territoires occupés vendredi lors d'un discours devant la Douma d'État, le parlement russe. Le Parlement se réunira les 3 et 4 octobre pour discuter de l'adhésion des quatre régions. On dit également que Moscou se prépare déjà à une célébration officielle dans le centre de la capitale avant l'annexion.