Où la politique étrangère de Joe Biden est-elle le mieux perçue ?

D'après ce sondage auprès de 14 pays mené par le German Marshall Fund of the United States, un centre de recherches basé à Washington, le taux d'approbation de la politique étrangère de M. Biden se situe à un niveau plus élevé en Europe qu'aux Etats-Unis dans tous les pays sondés, à l'exception de l'Italie et de la Turquie.

Ainsi, en Pologne, où sa popularité est la plus élevée, 74% des personnes interrogées ont dit approuver totalement ou en partie la politique étrangère du président américain, contre 13% disant désapprouver. La Pologne figure parmi les soutiens les plus inconditionnels de l'Ukraine au sein de l'UE.

Le taux d'approbation dépasse les 60% en Lituanie, Roumanie, Portugal, Suède et en Allemagne. En France, quelque 49% des personnes interrogées ont dit approuver sa politique étrangère contre 40% disant le contraire.

Aux Etats-Unis, 47% ont répondu soutenir la politique étrangère de Joe Biden.

Selon ce sondage transatlantique, 64% ont estimé que les Etats-Unis sont le pays le plus influent du monde, en légère augmentation par rapport à l'année dernière.

L'Union européenne arrive en seconde position, devant la Chine, selon l'enquête.

Par ailleurs, le sondage souligne le peu de soutien à une éventuelle intervention militaire américaine à Taïwan au cas où la Chine déciderait d'envahir l'île. Seuls 7% des Américains s'y disent favorables, et encore moins en Europe.

Le sondage a été mené de juin à début juillet dernier auprès d'un échantillon moyen de 1.500 personnes dans chacun des 14 pays interrogés.