Un phénomène géologique rare est apparu dans l'océan Pacifique

Depuis le 10 septembre, quelques heures après l’éruption du volcan sous-marin Home Reef, une île semble avoir vu le jour à proximité de l’archipel des Tonga. La lave refroidie du volcan aurait contribué à la formation de l'îlot rocheux.

L'île, située à l'intersection de trois plaques tectoniques qui se chevauchent lentement, ne cesse de s'agrandir. Elle est passée de 4.000 à 24.000 mètres carrés en une semaine. Mais l'îlot est sans doute voué à disparaître. Selon la Nasa, les "îles créées par les volcans sous-marins sont souvent éphémères".

Ce phénomène géologique rare "présente peu de risques pour la communauté aéronautique et les résidents des groupes d'îles voisines de Vava'u et Ha'apai", selon les autorités des Tonga. Cependant, la circulation dans les alentours est déconseillée.

Ce n'est pas la première fois qu'un tel phénomène a lieu dans l'océan Pacifique et plus spécifiquement à proximité des îles Tonga. L'année passée, une éruption d'un volcan voisin au-dessus de Hunga Tonga-Hunga Ha'apai, un archipel de Tonga, a explosé. Cela a donné lieu à l'éruption la plus puissante de ces quinze dernières années. La dernière éruption du volcan Home Reef remonterait quant à elle à 2006. «Le Home Reef a connu quatre périodes d'éruptions enregistrées, notamment en 1852 et 1857, détaille un communiqué de la Nasa. De petites îles se sont formées temporairement après ces deux événements et les éruptions de 1984 et 2006 ont produit des îles éphémères avec des falaises de 50 à 70 mètres de haut.»