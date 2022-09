Vladimir Poutine: "Les habitants des régions ukrainiennes annexées seront nos citoyens pour toujours"

"Le peuple a fait son choix", a-t-il déclaré dans un discours au Kremlin, faisant référence aux référendums fictifs condamnés par la communauté internationale à Donetsk, Luhansk, Kherson et Zaporizhzhya.

Il s'est dit confiant que le parlement russe soutiendrait les quatre régions en tant que territoire national russe. "Parce que c'est la volonté de millions de personnes", a déclaré le président russe.

"Les habitants de Lougansk et Donetsk, Kherson et Zaporijjia deviennent nos citoyens pour toujours", a affirmé le président russe devant l'élite politique du pays. "Les gens ont voté pour notre avenir commun", a-t-il ajouté.

Poutine appelle l'Ukraine à "cesser immédiatement les hostilités"

"Nous appelons le régime de Kiev à cesser immédiatement les tirs, toutes les hostilités et à revenir à la table des négociations", a déclaré M. Poutine lors d'un discours au Kremlin devant le gouvernement, les députés et sénateurs, et d'autres représentants de l'Etat russe.

La Russie "n'aspire pas" à la restauration de l'URSS

Le président russe a assuré vendredi que son pays "n'aspire pas" à restaurer l'URSS, malgré l'offensive en Ukraine et l'annexion de quatre régions ukrainiennes à la suite de "référendums" dénoncés par Kiev et les Occidentaux.

"L'URSS a disparu, le passé ne peut être ramené. Et la Russie n'a pas besoin de cela aujourd'hui, nous n'y aspirons pas", a déclaré M. Poutine lors d'un discours au Kremlin devant l'élite politique russe.

Vladimir Poutine a également accusé l'Occident de vouloir faire de la Russie une "colonie". "L'Occident est prêt à tout pour préserver le système néocolonial qui lui permet de parasiter et, en réalité, de piller le monde entier", a dénoncé le président russe devant l'élite politique. "Ils veulent nous voir comme une colonie", a-t-il encore fustigé.