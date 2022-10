Svante Pääbo remporte le prix Nobel de Médecine 2022

Nés dans l'optimisme de la Belle Epoque il y a plus de 120 ans, les Nobel se retrouvent à nouveau confrontés au télescopage entre la célébration de "bienfaiteurs de l'humanité" et une année particulièrement lourde en tragédies.

La remise de la récompense pour la médecine ou physiologie a eu lieu ce lundi vers 11h30 (09H30 GMT) à Stockholm. Suivront la physique mardi, la chimie mercredi, puis les deux prix les plus attendus: la littérature jeudi et la paix vendredi, seul prix annoncé à Oslo. Le prix d'économie, de création plus récente, fermera le millésime 2022 lundi prochain.

C'est le paléogénéticien suédois Svante Pääbo qui remporte le Nobel de médecine 2022.