Danemark: la Première ministre convoque des élections anticipées pour le 1er novembre

Fuites sur Nord Stream: l'UE promet la "réponse la plus ferme" à ce "sabotage"

Hors service à cause de la guerre en Ukraine, les gazoducs Nord Stream reliant la Russie à l'Allemagne sous la mer Baltique ont été tous deux touchés par des fuites spectaculaires précédées d'explosions sous-marines, l'Union européenne promettant la "réponse la plus ferme possible" à ce "sabotage".