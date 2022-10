Guerre en Ukraine: Moscou met en garde contre une "confrontation directe" entre l'Otan et la Russie

Mardi, le gouvernement russe a averti que les livraisons massives d'armes et la fourniture de renseignements à l'Ukraine par les États-Unis font craindre le risque d'une confrontation directe entre la Russie et l'Otan.

Au cours d'une réunion des Nations unies à New York, l'envoyé du ministère russe des Affaires étrangères, Konstantin Vorontsov, a déploré l'attitude des Américains. "Les États-Unis ne se contentent pas de fournir des armes à l'Ukraine, mais ils fournissent également des renseignements importants qui rendent le combat plus sanglant et plus long". Selon le représentant russe, par ses actions indirectes, le gouvernement américain engage directement son pays, ainsi que l'Otan, dans la guerre.

Mardi encore, le gouvernement américain a mis 625 millions de dollars supplémentaires à la disposition des forces armées ukrainiennes. Une enveloppe budgétaire qualifiée d'"historique", même pour les observateurs américains.