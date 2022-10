La passagère d'un véhicule tuée dans des échanges de tirs avec des policiers à Grenoble

La course poursuite était liée à un refus d'obtempérer.

Une jeune femme de 18 ans, passagère d'une voiture prise en chasse par la police à Grenoble, a été tuée dans des échanges de coups de feu dans la nuit de mardi à mercredi lors d'une course poursuite liée à un refus d'obtempérer, a-t-on appris auprès de sources policières et judiciaire. "Cette nuit, vers 2h20, à Saint-Martin-d'Hères (commune limitrophe de Grenoble, ndlr), les policiers du commissariat de Grenoble ont eu à faire face à un refus d'obtempérer et à des tirs effectués par le conducteur du véhicule qui refusait de s'arrêter, les amenant à riposter", a déclaré le procureur de Grenoble Eric Vaillant dans un communiqué.

La passagère de 18 ans est "décédée des suites d'un tir l'ayant touchée au cou", tandis que le conducteur du véhicule, blessé, a été hospitalisé, ses jours n'étant "pas en danger", selon la même source.

Le conducteur "aurait foncé sur les policiers qui étaient descendus de leur véhicule pour l'arrêter", précise le procureur.

"Les policiers ont alors tiré à plusieurs reprises", touchant la passagère. Le véhicule a fini par s'arrêter après que le conducteur en a perdu le contrôle et a tenté de fuir à pied.

L'Inspection générale de la police nationale (IGPN) a été saisie concernant les tirs effectués par les policiers et une enquête a été ouverte pour "tentative de meurtre sur personnes dépositaires de l'autorité publique" et "refus d'obtempérer", selon le parquet