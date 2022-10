Ouragan Fiona: le Canada débloque un fonds d'aide de plusieurs millions de dollars pour les sinistrés

L'objectif du fonds est d'aider les sinistrés et de financer la reconstruction sur le long terme.

Le gouvernement canadien va débloquer 300 millions de dollars canadiens (environ 223 millions d'euros) sur deux ans pour un fonds de secours après le récent passage de l'ouragan Fiona, a annoncé mardi le Premier ministre Justin Trudeau lors d'une visite à Dartmouth, une municipalité de la province de la Nouvelle-Écosse, qui a été particulièrement touchée par Fiona à la fin du mois de septembre. L'objectif du fonds est d'aider les sinistrés et de financer la reconstruction sur le long terme. "Ce fonds sera là pour tous ceux qui ne relèvent pas d'autres programmes", a déclaré M. Trudeau. Les dégâts sont "bien pires que ce que les images à la télévision ou sur Internet pourraient montrer", a-t-il .

"Ce financement soutiendra des projets de réparation et de reconstruction relatifs aux dommages causés par la tempête aux infrastructures critiques (?), aidera à nettoyer les équipements de pêche (?) et aidera les entreprises et communautés à se relever", a déclaré le premier ministre canadien.

L'ouragan Fiona, qui s'est accompagné de fortes pluies et d'inondations, a principalement touché la côte Est du Canada. Des centaines de milliers de personnes ont été temporairement privées d'électricité. Plus de 20.000 habitants de la province sont toujours sans électricité, selon CBC. Beaucoup d'entre eux devront attendre le week-end pour voir le courant rétabli.