Guerre en Ukraine: deux Russes fuient la mobilisation par bateau jusqu'en Alaska

Deux Russes ont atteint l'État américain de l'Alaska par bateau mardi où ils ont demandé l'asile afin d'échapper à leur mobilisation dans l'armée russe, rapportent plusieurs médias anglo-saxons. Ils ont été arrêtés par les autorités locales. Les deux hommes ont traversé le détroit de Béring, qui sépare la Sibérie orientale de l'Alaska, par bateau. Ils ont entamé leur périple à Egvekinot et ont navigué jusqu'à l'île Saint-Laurent, où ils ont accosté à Gambell, une petite bourgade de 600 habitants. Au total, ils ont parcouru près de 450 kilomètres, d'après le média Alaska's News Sources.

Selon plusieurs habitants, les deux hommes ont expliqué qu'ils fuyaient l'enrôlement dans l'armée russe. Ils ont ensuite été arrêtés et transportés hors de l'île mardi vers Anchorage, ont déclaré les autorités locales.

Le sénateur de l'État de l'Alaska, Dan Sullivan, a réagi à l'événement par voie de communiqué indiquant qu'il avait pris contact avec le Secrétaire à la Sécurité intérieure en raison des "tensions actuelles avec la Russie". "Depuis ces appels, les douanes et les services des frontières doivent se pencher sur les conditions d'admission de ces individus aux États-Unis", note le communiqué.

Les deux hommes seraient éligibles à l'asile aux États-Unis, selon une responsable des services d'immigration de l'État. "Selon les lois américaines, vous pouvez bénéficier de l'asile si vous ne voulez pas servir dans une armée qui commet des crimes de guerre et l'armée russe en a commis", a précisé Margaret Stock.

Le gouverneur de l'Alaska, Mike Dunleavy, a quant à lui souligné que les autorités locales '"n'anticipent pas un afflux continu d'individus" provenant de Russie.

Kiev garantit "la vie et la sécurité" aux soldats russes qui se rendront

L'Ukraine garantit "la vie et la sécurité" aux soldats russes qui se rendront, a déclaré vendredi le ministre ukrainien de la Défense Oleksiï Reznikov alors que les forces de Kiev avancent dans le sud et l'est du pays. "Nous garantissons la vie, la sécurité et la justice à tous ceux qui renonceront à combattre immédiatement", a déclaré en russe le ministre dans une adresse vidéo à l'armée de Moscou promettant aussi un "tribunal pour ceux qui ont donné des ordres criminels".

"Vous pouvez encore sauver la Russie de la tragédie et l'armée russe, de l'humiliation" ou "rester dans la mémoire comme voleurs, violeurs et assassins", a-t-il ajouté. En envoyant son armée envahir l'Ukraine, le Kremlin "vous a trompé et trahi", a encore accusé M. Reznikov.

"Moscou n'aime pas la vérité. C'est plus facile pour eux de prétendre que vous êtes morts en héros en combattant les troupes de l'Otan. Les pays de l'Otan nous fournissent des armes, c'est vrai. Mais ce sont les militaires ukrainiens qui vous combattent avec ces armes", a-t-il lancé. "Les Ukrainiens n'ont pas besoin de terres russes, les nôtres nous suffisent. Et nous allons les reprendre toutes", a-t-il encore martelé.

Depuis septembre, l'armée ukrainienne a menée une contre-offensive éclair sur des territoires occupés par les Russes reprenant des milliers de kilomètres carrés dans l'est et le sud du pays".