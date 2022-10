Bienvenue à Tijuana, la ville la plus dangereuse du monde et "coupe-gorge à ciel ouvert"

14 € pour 12 oeufs, 8 € la bouteille d'eau, 25 € le pain : bienvenue à Erewhon, le supermarché de l'indécence dont les stars raffolent

A Beverly Hills et dans les autres supermarchés Erewhon situés en Californie du Sud, la crise, on ne connaît pas. Depuis quelques années, l’enseigne macrobio-vegano-pipolo-bobo attire les stars. Ces dernières peuvent dépenser plus de la moitié du salaire minimum belge - 1842,28 euros pour le second semestre 2022 – rien qu’en remplissant un seul caddie ! Reportage bien alimenté dans le Golden State de l’indécence !