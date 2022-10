En Iran, le JT de la télévision d'Etat piraté en direct par des pro-manifestations : "Le sang de notre jeunesse est sur vos mains"

Cela fait maintenant près de quatre semaines que l'Iran est secoué par un mouvement de protestation contre le pouvoir. Les manifestations ont été déclenchées par la mort de Masha Amini, une jeune femme décédée après son arrestation par la police des mœurs pour ne pas avoir mis correctement son foulard, et sont violemment réprimées par la police.

Le journal de la télévision d'Etat a été piraté ce samedi par un message de soutien aux manifestions. Peu après 21h30 (heure locale), le guide suprême d'Iran Ali Khamenei prend la parole lors du JT. Mais apparaît alors à l'écran une image d'amination de l'ayatollah en train de brûler et avec une cible sur le front. En dessous sont affichées les photos de Masha Amini et de trois autres jeunes femmes décédées lors des manifestations. Est écrit en rouge "le sang de notre jeunesse est sur vos mains" et en orange : "rejoignez-nous et rebellez-vous". Le tout au son du slogan "Femmes, vie, liberté".

"Il est temps de ranger tes meubles (...) et de te trouver un autre endroit pour y installer ta famille à l'extérieur de l'Iran", peut-on lire sur un autre message accompagnant la photo

Après quoi le présentateur revient crispé à l'antenne. Un message diffusé une dizaine de secondes, mais suffisamment explicite. La cyberattaque a été revendiquée par un groupe se faisant appeler Edalat-e Ali (La justice d'Ali) qui appuie le mouvement de contestation en Iran, le plus important depuis les manifestations contre la hausse des prix l'essence en 2019.

L'Iran est le théâtre de manifestations depuis la mort le 16 septembre de Masha Amini, une femme kurde iranienne de 22 ans décédée trois jours après son arrestation par la police des moeurs à Téhéran pour avoir, selon celle-ci, enfreint le code vestimentaire strict pour les femmes en République islamique d'Iran.

L'ONG Iran Human Rights basée à Oslo a fait état d'au moins 95 morts depuis le 16 septembre. Selon un dernier bilan iranien donné le 27 septembre, environ 60 personnes ont été tuées, dont une dizaine de policiers.

En août 2021, Edalat-e Ali avait mis en ligne des vidéos montrant des gardiens de la prison d'Evine à Téhéran, en train de battre ou de maltraiter des détenus. Plusieurs médias en persan basés à l'étranger ont partagé sur les réseaux sociaux une vidéo montrant la cyberattaque de samedi. Vers la fin de la vidéo, on peut voir le présentateur du journal télévisé l'air crispé, ses yeux fixant la caméra.

En Iran, l'agence de presse Tasnim a confirmé que la télévision d'Etat avait "été piratée pendant quelques instants par des agents anti-révolutionnaires".