Guerre en Ukraine: Poutine promet des "répliques sévères" en cas de nouvelles attaques ukrainiennes

Interrogé sur le fait de savoir si les frappes russes de ce lundi constituaient des représailles suite à la destruction partielle du pont de Crimée samedi, le Kremlin était dans un premier temps resté très évasif, en refusant de commenter la campagne de bombardements sur l'Ukraine. "Tout cela se fait dans le cadre de l'opération militaire spéciale, pour les réponses il faut voir avec le ministère de la Défense", avait dit le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, avant d'ajouter que "les principales étapes (...) ne peuvent être exécutées sans qu'un rapport ne soit fait au commandant en chef", le président russe Vladimir Poutine.

Ce même Vladimir Poutine s'est finalement exprimé un peu plus tard. Le président russe a indiqué que la Russie avait lancé une campagne "massive" de bombardements de l'Ukraine en réplique à l'attaque "terroriste" ukrainienne qui a détruit une partie du pont de Crimée. "Sur proposition du ministère de la Défense et en conformité avec le plan de l'état-major, des frappes massives avec des armes de haute précision de longue portée ont été menées contre l'infrastructure énergétique, militaire et de communication de l'Ukraine", a dit M. Poutine lors d'une réunion de son Conseil de sécurité retransmise à la télévision.

Vladimir Poutine a également promis des répliques "sévères" en cas de nouvelles attaques ukrainiennes contre la Russie. "Si les tentatives d'attentats terroristes sur notre territoire se poursuivent, les réponses de la Russie seront sévères et leur ampleur correspondra au niveau des menaces posées", a déclaré M. Poutine. "Personne ne doit avoir le moindre doute", a-t-il averti.