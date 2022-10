Accueil Actu Monde L'île de Pâques, une terre maudite même 300 ans plus tard 300 ans plus tard, un nouveau drame a ravagé l'Ile de Pâques. Frank Rousseau ©Shutterstock

En 1722, il y a donc 300 ans, le jour de Pâques, Roggeveen, l’explorateur hollandais découvrait cette île et la nommait ainsi. Une première malédiction. Les marins apeurés vont en effet tuer des locaux désarmés ! Quelques décennies plus tard, en 1862, des bateaux péruviens, à la recherche d'esclaves, kidnappent un millier de Pascuans. La plupart mourront au Pérou en ramassant du guano, sauf une quinzaine de survivants qui réussissent à retourner sur leur île. Mais ils ramènent avec eux la variole et la syphilis, deux terribles maladies qui éradiqueront...