Types d'armes utilisées, lieux et infrastructures visés... Ce que l'on sait au sujet des attaques de ce lundi en Ukraine

La Russie a lancé lundi une campagne de bombardement sur l'Ukraine, en touchant plusieurs villes. La question que l'on peut se poser, c'est quelles villes et infrastructures sont principalement visées et quels types d'armes ont été utilisés?

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est exprimé et a donné certains détails permettant de répondre à ces interrogations, même si des enquêtes plus précises devront être réalisées.

Zelensky a ainsi fait état de dizaines de missiles et d'attaques avec des drones iraniens. "Ils veulent la panique et le chaos, il veulent détruire le système énergétique", a-t-il déclaré dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, ajoutant que les frappes avec "des dizaines de missiles" et de drones iraniens Shahed ont visé le pays du nord au sud et d'est en ouest, touchant Kiev, ainsi que les régions de Khmelnytskiï, Lviv, Dnipro, Vinnitsia, Zaporijjia, Soumi, Kharkiv ou encore Jytomyr.

"Des coupures de courant temporaires sont possibles, mais il n'y aura pas d'interruption de notre confiance en la victoire", a-t-il martelé, dans une vidéo filmée à l'extérieur, dans le centre-ville de Kiev.

"L'ennemi veut qu'on ait peur, que les gens fuient, mais nous ne pouvons aller que de l'avant et nous le montrons sur le champ de bataille", a-t-il ajouté, appelant les Ukrainiens à rester dans leurs abris.

EN IMAGES: Kiev bombardée

Des lieux visés pas choisis au hasard

Comme l'a donc déclaré le président ukrainien, les Russes semblent avoir choisi des cibles stratégiques, visant notamment le système énergétique. Ainsi, à Lviv, dans l'ouest, du pays, des coupures d'électricité et d'eau chaude ont fait suite aux attaques.

A Kiev plus précisément, au moins une demi-douzaine de déflagrations ont été entendues, avec des frappes sur plusieurs quartiers dont le centre-ville. "Il y a plusieurs frappes sur l'infrastructure critique de la ville", a déclaré le maire Vitali Klitchko. La circulation du métro a été partiellement interrompue alors que les stations ont été converties en abris anti-aériens. La circulation automobile a aussi été bloquée en centre-ville, selon le maire Vitali Klitchko.

Parmi les sites touchés dans la capitale ukrainienne, les autorités ont cité un musée, une université et un parc.