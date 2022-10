Guerre en Ukraine: en marge du sommet du G7, le Kremlin s'attend à plus de "confrontation" avec l'Occident

Le Kremlin a dit mardi s'attendre à plus de "confrontation" avec l'Occident, avant un sommet virtuel d'urgence du G7 prévu dans la journée et consacré aux bombardements russes de grande ampleur la veille en Ukraine.

"L'humeur avant ce sommet nous est bien claire et bien prévisible. La confrontation va se poursuivre", a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, tout en assurant que la Russie va "atteindre ses objectifs fixés" en Ukraine.

Il a par ailleurs critiqué les déclarations du président américain Joe Biden qui a promis à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky des "systèmes perfectionnés" de défense antiaérienne.

"De facto, les Etats-Unis se sont déjà enlisés dans ce conflit", a-t-il estimé. Et les livraisons de tels systèmes ne vont rendre "ce conflit que plus long et plus pénible pour la partie ukrainienne", a affirmé M. Peskov.

"Mais cela ne va pas changer nos objectifs, ni le résultat final", a-t-il ajouté.