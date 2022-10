Le suspect allemand du meurtre de Maddie inculpé pour cinq autres délits et crimes sexuels

Un Allemand de 45 ans, soupçonné du meurtre de la jeune Britannique Madeleine McCann, a été inculpé en Allemagne pour cinq autres crimes et délits sexuels commis entre 2000 et 2017 au Portugal, a annoncé mardi le parquet de Brunswick. Le suspect, en détention en Allemagne, a été inculpé pour trois viols présumés et deux abus sexuels sur des enfants, a précisé le parquet dans un communiqué.