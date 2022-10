De nouvelles "tombes" ont été découvertes dans l'Est de l'Ukraine.

L'Ukraine a exhumé 78 civils tués dans deux villes reconquises dans l'Est

Le bureau du procureur général d'Ukraine a annoncé mardi l'exhumation des corps de 78 civils dans deux villes de la région de Donetsk, dans l'est du pays, récemment reconquises par les forces ukrainiennes. "Des sites de nombreuses sépultures ont été découverts dans les villes libérées de Sviatoguirsk et Lyman", a-t-il indiqué, faisant état de 34 corps exhumés à Sviatoguirsk et 44 à Lyman.

Selon cette source, certains corps exhumés à Sviatorguirsk présentaient des marques de "mort violente", et les dépouilles calcinées de deux personnes ont été retrouvées dans une voiture.

A Lyman, ce sont quelque 110 tombes qui ont été dénombrées et desquelles 44 corps ont été exhumés dans l'immédiat, y compris ceux "d'un enfant de un an et de toute sa famille".

L'Ukraine a accusé les forces russes de nombreuses exactions, découvrant à l'occasion de retraites russes les tombes de civils tués ou des victimes de torture ou d'exécution sommaire. La Russie dément systématiquement ces accusations.