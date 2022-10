"Une farce", "bientôt Noël sera interdit", "Clownesque" : polémique sur le marché de Noël de Strasbourg où certains produits seront bannis

Le marché d'hiver de Strasbourg, la capitale de Noël, est l'un des plus visités de France. L'édition 2022 n'aura probablement pas la même saveur que les années précédentes. En cause, une liste de produits qui ne sont plus autorisés sur le marché de Noël strasbourgeois. Certains produits alimentaires sont interdits à la vente : on peut noter le champagne, la tartiflette, la raclette comme futurs grands absents du marché.

Pour justifier cette liste, la ville écolo de Strasbourg met en avant sa démarche d'authenticité. Essayant d'éviter au plus les importations de produits venant de l'autre bout du monde.

D'autres produits non-alimentaires ont été également été interdits. Les serre-tête, des parapluies ainsi que des casquettes ne pourront être vendus. Certains articles, considérés comme des incontournables du marché de Noël, sont interdits sous réserve d'être "de bon standing, fabriqués en Europe, et n'arrivant pas via des conteneurs d'Asie": On parle ici des calendriers, affiches de Noël, les crucifix, boules à neige, ...

Nombreuses réactions

Selon l'adjoint en charge de la vie associtaive de Strasbourg : "La mise en avant du savoir-faire et de l'authenticité sont primordiaux. La liste donne sa 'crédibilité à l'événement', explique Guillaume Lisbig.

Nombreux sont les politiques qui ne comprennent pas la liste des produits interdits. "Cette forme de chasse à une soi-disante vertu est insupportable. Clownesque" a réagi le président du conseil de la Région Grand Est, Jean Rottner, sur Twitter.





"A vouloir tout contrôler pour Noël, la municipalité trébuche sur ses préjugés et son idéologie !", tacle le conseiller municipal d'opposition Alain Fontanel (LREM). D'un côté on parle de "wokisme à la con", d'un autre "de farce, bientôt Noël sera interdit".