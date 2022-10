Emmanuel Macron: "Poutine doit revenir autour de la table des discussions"

Le président russe Vladimir Poutine doit "revenir autour de la table" des discussions, a déclaré mercredi le président français Emmanuel Macron lors d'un entretien télévisé largement consacré à la guerre en Ukraine.

"Aujourd'hui, d'abord, Vladimir Poutine doit cesser cette guerre, respecter l'intégrité territoriale de l'Ukraine et revenir autour de la table des discussions", a affirmé M. Macron sur France 2, assurant ne pas vouloir d'une "guerre mondiale".

La France va livrer des systèmes de défense anti-aériens à l'Ukraine, a annoncé mercredi le président français Emmanuel Macron lors d'un entretien sur France 2.

"On va livrer des radars, des systèmes et des missiles (anti-aériens, NDLR) pour protéger (les Ukrainiens) des attaques, en particulier pour les protéger des attaques de drones", a-t-il dit.

Le président français a également répété que la France envisageait de livrer des canons Caesar supplémentaires à l'Ukraine.

"On en a livré 18" depuis le début de la guerre, "on est en train de travailler à la livraison de six canons additionnels avec le Danemark", a-t-il déclaré, expliquant que ces six Caesar étaient initialement destinés à l'armée danoise. "On est en train d'essayer de les livrer tout de suite aux Ukrainiens", a-t-il dit.

Kiev a demandé à ses alliés de l'aider à renforcer sa défense anti-aérienne, après deux jours de bombardements russes intensifs sur tout le territoire, notamment sur Kiev, qui ont fait des dizaines de victimes civiles et détruit des infrastructures.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé la création d'un "bouclier" antiaérien au-dessus de l'Ukraine.

Carburants: Macron prévoit le retour à la normale "dans le courant" de la semaine prochaine

"Que la CGT permette au pays de fonctionner", exhorte Macron.

Loukachenko aura des "problèmes" s'il s'engage plus encore dans la guerre en Ukraine, prévient Macron

Le président bélarusse Alexandre Loukachenko aura des "problèmes" dans son pays s'il s'engage plus avant dans la guerre en Ukraine au côté de la Russie, a averti mercredi le président français.

"Si le président Loukachenko décide de s'engager encore davantage dans cette guerre, il le fera contre l'avis d'une bonne partie de son peuple et il le fera en prenant une responsabilité qui ne sera pas, je pense, sans lui poser des problèmes", a déclaré Emmanuel Macron sur France 2.

Nouvelle émission

"Guerre en Ukraine, crise énergétique, retour de la menace nucléaire": Emmanuel Macron est interrogé sur "les nouveaux périls et leurs conséquences déjà visibles dans la vie des Français".

Les enjeux sont d'autant plus lourds que la guerre entre dans une nouvelle phase, avec des bombardements russes massifs lundi et mardi sur tout le territoire ukrainien et des menaces directes du Kremlin sur les Européens qui soutiennent Kiev.

Une fois n'est pas coutume, les sujets internationaux, souvent relégués en fin d'émission, auront donc la vedette dans ce nouveau format.

À travers cette double interview, Emmanuel Macron est déterminé à occuper le terrain dans un contexte politique chahuté, avec la perte de la majorité absolue à l'Assemblée nationale, des oppositions tonitruantes et un automne social potentiellement agité.