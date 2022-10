De nouveaux indices sur la disparition de Théo Hayez diffusés ce dimanche en Australie

"Le secret le plus sombre de Byron Bay". En Australie, l'émission "60 minutes" a consacré l'un de ses épisodes à l'affaire Théo Hayez. Pour rappel, le jeune Belge a disparu fin mai 2019 dans la région de Byron Bay.

Un célèbre détective, Gary Jubelin, sera présent sur le plateau pour analyser cette affaire et reconstituer avec les présentateurs, toutes les informations dont disposent actuellement les autorités. De nouveaux indices seront également révélés.

La famille du belge sera invitée dans l'émission du magazine d'investigation. Son parrain et sa maman interviendront pour évoquer le sort de leur enfant. "Cela a été difficile. Il nous a fallu beaucoup de courage et de force pour participer et parler à cœur ouvert de notre garçon adoré. Ce qui nous a motivés, c'est l'espoir de toucher un public plus large et peut-être quelqu'un qui possède des informations cruciales", confient ses proches.

L'épisode consacré à Théo Hayez sera diffusé à 20h30 heure locale, soit 11h30 en Belgique, sur Channel 9.