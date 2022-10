Erdogan appelle à mettre fin au "bain de sang" en Ukraine avant sa rencontre avec Poutine

Le président turc, qui se veut médiateur entre la Russie et l'Ukraine, doit rencontrer Poutine ce jeudi.

La Turquie entend aider à mettre fin au "bain de sang" dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, a déclaré jeudi le président turc Recep Tayyip Erdogan lors d'un sommet régional au Kazakhstan. "Notre objectif est d'aider à arrêter le bain de sang le plus tôt possible en maintenant l'élan acquis malgré les difficultés sur le terrain", a déclaré le président Erdogan, quelques heures avant une rencontre avec son homologue russe Vladimir Poutine.

"Une paix juste peut être obtenue grâce à la diplomatie", a indiqué Recep Tayyip Erdogan Erdogan aux dirigeants régionaux dans la capitale kazakhe Astana, où se tient le forum de la Conférence pour l'interaction et les mesures de confiance en Asie (CICA).

Le président turc rencontrera son homologue russe Vladimir Poutine plus tard dans la journée pour discuter de la guerre.

L'offre de la Turquie de servir de médiateur dans les pourparlers entre la Russie et l'Ukraine et les puissances occidentales est également sur la table, selon les médias locaux.

La Turquie, membre de l'OTAN, s'est positionnée comme un intermédiaire entre l'Ukraine et la Russie depuis que Moscou a envahi son voisin en février.

Plus tôt cette semaine, Ankara a averti que la Russie et l'Ukraine s'éloignaient d'une solution diplomatique, rendant encore plus compliquée l'issue d'une guerre prolongée.