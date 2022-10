Pour faire preuve de solidarité, Joe Biden paie près de quatre fois le prix nécessaire pour ses tacos

"Les viols en Ukraine attribués aux forces russes en Ukraine constituent clairement une stratégie militaire et une tactique délibérée"

Les viols et agressions sexuelles attribués aux forces russes en Ukraine constituent clairement "une stratégie militaire" et "une tactique délibérée pour déshumaniser les victimes", estime la représentante de spéciale de l'ONU Pramila Patten, dénonçant "des cas horribles et des violences très brutales".