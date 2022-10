Les ours Paddington déposés en hommage à Elizabeth II donnés à une association caritative

Plus d'un millier d'ours Paddington et autres ours en peluches qui avaient été déposés parmi les messages d'hommage des Britanniques à la reine Elizabeth II seront donnés à une association caritative oeuvrant pour les enfants, a annoncé le Palais de Buckingham samedi.