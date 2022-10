Certains hôpitaux menacés de fermeture en Allemagne à cause de la crise énergétique

"Si nous ne réagissons pas rapidement et de manière très drastique, il y aura des fermetures", a-t-il déclaré sur la chaîne ARD.

Le ministre compte s'entretenir avec le ministre des Finances Christian Lindner mardi sur un soutien plus important du gouvernement fédéral, a-t-il ajouté.

Plus tôt cette semaine, la fédération allemande des hôpitaux avait appelé les responsables à prendre des mesures rapides pour éviter les fermetures d'hôpitaux. Elle a souligné que le secteur hospitalier faisait face à un déficit de financement pour du matériel et des coûts énergétiques à hauteur de 15 milliards d'euros en 2022 et 2023.

Tout en mettant en doute ces projections budgétaires, le ministre Lauterbach a confirmé que "des hôpitaux vont être confrontés à un problème sévère de liquidités au cours des prochains mois".

L'Allemagne compte environ 1.900 hôpitaux qui représentent quelque 490.000 lits.