Dans ce café si on ne dit pas "bonjour" ou "merci", on paie deux fois plus cher !

La politesse aurait-elle tendance à se faire plus rare ? A Preston en Angleterre, une chaîne de restauration rapide a décidé de rappeler les règles de bienséance à ses clients. De ce fait, tous les clients du Chaii Stop qui auraient oublié de saluer les serveurs ou de les remercier devront payer leur boisson deux fois plus cher. C'est en effet ce que révèle le Daily Mail. La règle de la maison a été inscrite sur un tableau noir posé sur le comptoir de l'établissement.

Interrogé par le quotidien anglais, le gérant a affirmé que pour l'instant aucun client n'avait dû débourser plus d'argent que prévu depuis que la règle a été instaurée. "Je pense qu'il s'agit d'un bon rappel des bonnes manières, car malheureusement, il faut parfois les rappeler. Si un client n'utilise pas ses bonnes manières, je lui montre le panneau d'affichage, et il redemande immédiatement plus poliment", explique-t-il.



Le gérant de 29 ans a révélé que l'idée lui était venue après avoir repéré cette pratique sur Facebook dans certains établissement américains. Plus près de chez nous en France, un autre établissement situé à Nice avait déjà eu l'idée de mettre au point une méthode semblable. Ainsi le café était facturé 7 € contre 1,40 € aux clients impolis.