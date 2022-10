Des incidents avec des casseurs en marge de la manifestation à Paris

La manifestation à Paris pour les salaires et le droit de grève a été émaillée d'incidents mardi, avec quelques vitrines brisées par des casseurs, ont constaté des journalistes de l'AFP. Les vitres d'un établissement bancaire CIC et d'un concessionnaire de moto BMW ont notamment été brisées boulevard Montparnasse, et des manifestants vêtus de noir ont affronté les forces de l'ordre. Des fumigènes étaient également visibles en plusieurs endroits. La préfecture de police a fait état de six interpellations.

L'ambiance de la manifestation, organisée à l'appel notamment de la CGT, était "calme globalement", a néanmoins indiqué une source policière.

Environ 200 personnes vêtues de noir, dont une soixantaine de l'ultra-gauche, "ont constitué un bloc", avec la volonté d'en découdre, a-t-on indiqué de même source. "On intervient dès qu'ils se regroupent et tentent de casser".

En amont de la manifestation, partie de la place d'Italie peu après 14H00 en direction de la place Vauban, les autorités avaient dit s'attendre à voir les "ultrajaunes" et "l'ultragauche" essayer de constituer un cortège devant le carré syndical.

Les premiers manifestants arrivés aux Invalides ont commencé à se disperser vers 17H30.