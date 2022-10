Le député russe Alexander Khinstein dénonce la propagande LGTB en pointant du doigt "Peppa Pig" et "Call me by your name"

Les députés russes ont appelé lundi à renforcer la loi décriée condamnant la "propagande homosexuelle", nouveau signe du durcissement de la ligne conservatrice du Kremlin.

L'Union russe du livre (RKC) a envoyé une lettre au député russe de la Douma d'État, Alexander Khinshtein, pour lui faire part de son inquiétude quant au dernier projet de loi du Parlement sur la "propagande LGBT", qui pourrait rendre illégale la publication de plusieurs œuvres de la littérature russe classique, rapporte Kommersant lundi.

Dans sa lettre, le RKC indique qu'il a reçu "de nombreuses demandes de renseignements de la part d'éditeurs" concernant les livres qui seront interdits si le projet de loi est adopté. Ils citent une scène du roman Devils de Fyodor Dostoïevski qui décrit des abus sexuels sur des enfants, un monologue de la pièce de théâtre La Tempête d'Alexandre Ostrovski qui pourrait être considéré comme de la "propagande suicidaire", et un extrait du roman Morphine de Mikhaïl Boulgakov qui pourrait être considéré comme de la "propagande en faveur de la drogue" comme trois exemples de contenus qui devraient ostensiblement être interdits en vertu de la future loi.

Récemment, le député Alexander Khinstein a tenu un discours très critique à l'égard de la cause LGTB, la décrivant comme "un outil d'une guerre hybride dans laquelle la Russie doit protéger ses valeurs traditionnelles et familiales". Khinstein a développé son discours en expliquant que la propagande homosexuelle devenait omniprésente. Il a dénoncé des oeuvres tels que "Call me by your name" en s'appuyant sur le fait que le film avait provoqué la création de plusieurs groupes de fans. Il s'en est également pris au dessin animé "Peppa Pig" car un ourson se dit être heureux avec ses deux mamans. Khinstein aurait déclaré que seules les productions de ce style étaient visées par le projet de loi "Propagande LGTB" mais que les grands classiques russes seraient épargnés.