Emmanuel Macron a fait part de "toute sa solidarité et tout son soutien" aux parents de Lola, 12 ans, collégienne assassinée à Paris, qu'il a reçus mardi à l'Elysée.

Meurtre de Lola: Macron a reçu ses parents et les a assurés de "tout son soutien"

"Il leur a présenté ses condoléances et les a assurés de toute sa solidarité et de son soutien dans l'épreuve qu'ils traversent et qui nous bouleverse tous", a indiqué l'Elysée.