En Syrie, le Hamas rétablit ses relations avec Damas après plus de dix ans de rupture : "C'est un jour de gloire"

"C'est un jour de gloire, un jour important, au cours duquel nous rétablissons notre présence en Syrie et reprenons le travail conjoint" avec Damas, a déclaré Khalil Hayya, chef du bureau des relations arabes et islamiques du Hamas. M. Hayya a tenu ces propos lors d'une conférence de presse à l'issue d'une rencontre avec le président syrien, qui l'a reçu dans le cadre d'une délégation de formations palestiniennes. "Nous considérons que cette rencontre est historique et constitue un nouveau départ pour l'action conjointe palestino-syrienne", a-t-il ajouté.

Le Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, était l'un des alliés palestiniens les plus proches de M. Assad, mais leur relation s'est détériorée après le début d'un soulèvement populaire en Syrie en 2011, le mouvement palestinien critiquant la répression. Son chef d'alors, Khaled Mechaal, avait quitté Damas en 2012 pour s'installer au Qatar.

Selon un haut responsable du Hamas interrogé par l'AFP, le mouvement s'apprête à rouvrir un "bureau de représentation à Damas", une "première étape en vue d'un rétablissement des anciennes relations". "Il est toutefois trop tôt pour parler de déplacer le siège à Damas", a ajouté ce responsable. "Nous sommes d'accord avec le président pour tourner la page et aller de l'avant", a ajouté Khalil Hayya. "Nous rétablissons nos relations avec conviction, de manière consensuelle et unie... et avec la compréhension" des alliés du Hamas parmi lesquels la Turquie et le Qatar, considérés comme étant opposés au régime syrien, et qui "nous ont encouragés", a-t-il dit.

La délégation du Hamas est arrivée en Syrie après un passage en Algérie, où 14 factions palestiniennes parmi lesquelles les rivaux du Hamas et du Fatah du président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas ont signé le 13 octobre un accord de réconciliation après 15 ans de divergences. Pendant des années, les responsables syriens ont considéré le départ du Hamas comme un "coup fatal" à la relation avec la Syrie, certains évoquant une "trahison".

La visite à Damas intervient quelques semaines après que le Hamas a annoncé sa volonté de rétablir ses relations avec le pouvoir syrien, "à la lumière de rapides développements régionaux et internationaux liés à notre cause", une référence implicite au rapprochement entre plusieurs pays de la région et Israël.

Au cours des derniers mois, des dirigeants du mouvement islamiste ont ainsi multiplié les entretiens avec de hauts responsables syriens via la médiation de l'Iran et du Hezbollah libanais, selon le responsable.

Le Hamas a gardé de bonnes relations avec le Hezbollah libanais, fidèle allié du régime syrien. Le Hezbollah pro-iranien a affirmé avoir joué un rôle important dans la réconciliation entre le pouvoir syrien et le Hamas, qu'il considère comme faisant partie de "l'axe de la résistance" contre Israël, qui comprend également Damas, Téhéran et des factions irakiennes.

La rencontre de mercredi entre le Hamas et le président syrien "s'inscrit dans le cadre d'un rapprochement plus large entre le Hezbollah et le Hamas, évident au Liban depuis plus d'un an", a déclaré à l'AFP Maha Yahya, directrice du Carnegie Middle East Center basé à Beyrouth.