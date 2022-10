Un homme et une femme s'amusent à jeter un chat dans la mer: la police les arrête (VIDEO)

Voilà des images qui indignent. La scène se passe en Floride. Un homme et une femme sont en train de "s'amuser" à jeter un chaton en pleine mer.

Présente sur place, une protectrice des animaux prénommée Natalia Martin va intervenir et appelé la police à la rescousse. Elle a témoigné auprès des médias locaux et explique que l'individu était menaçant et réclamait même de l'argent. "Si vous ne voulez pas que je jette le chat, donnez-moi 1.000 $ tout de suite", lui aurait notamment déclaré l'homme incriminé.

Natalia a immortalisé la scène en filmant les faits. "Ils essayaient de le faire nager. Il avait tellement peur qu’il s’évanouissait. Il était à moitié vivant", explique-t-elle.

Finalement, l'homme et la femme irrespectueux ont été arrêtés et placés derrière les barreaux. Quant au chat, il va bien et a trouvé un nouveau refuge plus docile.