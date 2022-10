Iran: la famille de Mahsa Amini rejette le rapport médical officiel

Le 7 octobre, l'Organisation médico-légale iranienne avait indiqué dans un rapport que "la mort de Mahsa Amini n'avait pas été causée par des coups portés à la tête et aux organes vitaux". Elle est liée à "une intervention chirurgicale pour une tumeur cérébrale à l'âge de huit ans", selon ce rapport publié par la télévision d'Etat.

"Les avocats ont rejeté le rapport" dans une déclaration à l'Autorité judiciaire, a indiqué au journal Etemad un avocat des parents, Me Saleh Nikbakht.

Ils ont appelé "au réexamen de la cause du décès" et demandé à cette fin à la justice de "choisir cinq spécialistes (notamment neurochirurgien et cardiologue, NDLR) sur une liste de dix médecins retenus par les parents de Mahsa Amini", a-t-il ajouté.

La défense doit pouvoir "obtenir des clarifications sur la façon dont l'enquête a été menée et sur le rôle de la personne ou des personnes impliquées dans l'arrestation de Mahsa et son transfert vers le siège de police des moeurs, pour être en mesure de défendre les droits des parents et (...) lever les incertitudes sur la cause de la mort", a-t-il dit.

Le 19 septembre, Amjad Amini, le père de la jeune femme, avait assuré à l'agence Fars que sa fille était "en parfaite santé".

Fin septembre, Me Nikbakht avait indiqué que la famille Amini avait porté plainte contre les policiers qui avaient arrêté la jeune fille.

Des dizaines de personnes, principalement des manifestants mais aussi des membres des forces de sécurité, ont été tuées lors des manifestations contre la mort de Mahsa Amini. Des centaines d'autres, dont des femmes, ont été arrêtées.