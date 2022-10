Un F-35 s'écrase aux États-Unis, le pilote s'éjecte

L'accident est survenu à l'atterrissage lors d'une mission de routine, a précisé le 388 FW sur Twitter. "Vers 18h15 (locales), un F-35 A Lightning II s'est écrasé à l'extrémité nord de la piste de la base aérienne de Hill", a indiqué l'unité en ajoutant que les secours étaient intervenus immédiatement.

Récupéré après son éjection, le pilote a été placé en observation dans un hôpital. La chaîne locale KSL-TV a cité un témoin selon lequel le pilote semblerait ne souffrir que de coupures aux mains.

L'unité a indiqué qu'une enquête allait être menée pour déterminer les causes de l'accident.

Quelque 840 F-35, construits par le groupe américain Lockheed Martin, sont en service dans trois versions: A à décollages et atterrissages classiques, B à décollages et atterrissages verticaux et C, destinée à opérer depuis des porte-avions, uniquement acquise par l'US Navy.

L'appareil de cinquième génération est en service dans dix pays (États-Unis, dans les trois versions, Australie, Corée du Sud, Danemark, Israël, Italie, Japon, Norvège, Pays-Bas et Royaume-Uni). Six autres pays l'ont commandé: l'Allemagne, la Belgique (34 exemplaires), la Finlande, la Pologne, Singapour et la Suisse.

Depuis le premier vol d'un F-35, le 15 décembre 2006, six autres F-35 ont été perdus dans des accidents: un F-35A japonais, un F-35B britannique, deux F-35A de l'USAF, deux F-35B des Marines américains et un F-35C de l'US Navy.