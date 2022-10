Zelensky prévient d’une situation "très dangereuse pour nous tous en Europe": la Russie transforme le réseau électrique ukrainien en "champ de bataille"

"Le leadership russe a donné l'ordre de transformer le réseau énergétique en champ de bataille. Les conséquences en sont très dangereuses, à nouveau, pour nous tous en Europe", a déclaré le président Zelensly dans une intervention devant le Conseil de l'Union européenne, ajoutant que "la Russie provoque une nouvelle vague de migration d'Ukrainiens vers les pays de l'UE".

Des mesures d'économie d'énergie sont mises en place dans toute l'Ukraine après des frappes de missiles et de drones russes qui ont détruit plus de 30 pc des centrales électriques du pays en une semaine.

Zelensky a déclaré que les frappes russes sur les installations énergétiques de l'Ukraine "visaient à créer le plus de problèmes d'électricité et de chauffage que possible pour l'Ukraine cet automne et cet hiver et à inciter le plus d'Ukrainiens que possible à se rendre dans vos pays".

En réponse à ces attaques, le dirigeant ukrainien a appelé les pays européens à fournir à l'armée de Kiev des défenses aériennes plus sophistiquées et à infliger à Moscou plus de sanctions économiques pour limiter ses capacités de financement de la guerre.

Il a souligné en outre qu'une proposition ukrainienne de déploiement d'une mission internationale de surveillance à la frontière entre l'Ukraine et la Biélorussie "devenait chaque jour plus pertinente", après que l'armée ukrainienne a mis en garde contre une menace croissante d'attaque russe depuis le territoire biélorusse.