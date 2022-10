L'Union européenne doit envisager ses relations économiques avec la Chine sous un regard plus géostratégique, a affirmé vendredi le Premier ministre belge Alexander De Croo, à l'issue d'un sommet européen qui a abordé ce sujet.

De Croo: l'UE doit envisager son commerce avec la Chine de manière plus géostratégique

Le point de vue des États-Unis sur le géant asiatique "ne doit pas automatiquement être le nôtre". "En tant qu'Européens, nous devons abandonner une part de naïveté", convient M. De Croo. "Ce qui ne veut pas dire que nous ne devons pas avoir une relation économique avec la Chine. Nous devons absolument la maintenir, mais aussi la regarder de manière plus géostratégique, pour éviter de nous retrouver dans une trop grande dépendance, ou de subir trop de contrôle de ce pays sur des secteurs cruciaux".

Le chef du gouvernement renvoie aux infrastructures énergétiques et rappelle la tentative, bloquée par les autorités belges, de montée d'une entreprise d'État chinoise dans le capital du gestionnaire de réseau Eandis, en 2016. D'autres secteurs comme les télécommunications, les semi-conducteurs ou le transport maritime doivent aussi être gardés à l'œil, ajoute-t-il. "Nombre de domaines qui autrefois étaient exclusivement économiques, sont devenus de plus en plus géostratégiques", selon le Premier ministre.

Ce point de vue est partagé par le président du Conseil européen Charles Michel, qui invite l'UE à développer "son propre modèle" vis-à-vis de la Chine.

Le pays est actuellement qualifié par l'UE de "partenaire de coopération, concurrent économique et rival systémique dans la promotion d'autres modèles de gouvernance", mais cette définition pourrait évoluer sur base du débat entamé vendredi par les chefs d'État et de gouvernement.

Ce débat, selon Charles Michel, a montré "une forte volonté de ne pas être naïfs", mais aussi de ne pas se laisser entraîner dans une logique de "confrontation systématique", à laquelle seraient plus enclins les États-Unis. Les Européens réclament par exemple plus de réciprocité dans leurs relations commerciales avec la Chine, mais d'autre part, ils veulent aussi coopérer avec la Chine sur des sujets globaux comme le climat ou la santé.

Traditionnellement, l'Allemagne est l'un des États membres qui adhèrent le moins à la vision plus radicale des États-Unis dans les rapports avec Pékin. Le chancelier Olaf Scholz se rendra d'ailleurs dans ce pays début novembre, pour la première visite officielle d'un dirigeant européen depuis novembre 2019, époque pré-pandémique. La Chine est le premier partenaire commercial de Berlin, mais depuis plusieurs mois, le gouvernement Scholz adopte un ton plus dur contre Pékin dans le domaine des atteintes aux droits humains.

Olaf Scholz est en outre critiqué au niveau national parce qu'il aurait soutenu une participation chinoise dans le port de Hambourg, malgré l'avis négatif de plusieurs de ses ministres. "Rien n'est encore décidé. Beaucoup de questions doivent encore être levées", s'est-il défendu vendredi. Le chancelier souligne qu'il ne s'agit pas de vendre le port de la ville dont il était le maire, mais d'une participation dans un terminal "comme il en existe dans d'autres ports d'Europe occidentale".