Leboncoin, là où les espions russes recrutent

Aussi incroyable que cela puisse paraître, de jeunes Français proposant des cours particuliers via le site Leboncoin, ont été approchés par des agents russes dans l’optique de les recruter et ainsi récupérer des informations stratégiques.

Pour la majorité des gens, Leboncoin est un site exclusivement utilisé pour acheter ou vendre des services, des meubles, des voitures et bien d'autres choses encore. Ce n'est pas le cas pour certaines personnes... Récemment, des individus ont utilisé le site d'annonces pour recruter de futures cibles pour des missions d'espionnages. Une situation qui est digne d'un blockbuster américain.

Dans les petites annonces du site, on retrouve de jeunes Français qui proposent des cours particuliers en mathématiques ou en économies. Ils auraient été approchés par des espions russes selon nos confrères du journal Le Monde.

Un mode opératoire bien huilé

Ce sont les espions russes du SVR, le service des renseignements extérieures qui sont à l'origine de ces actions. Leur mode opératoire est presque toujours le même: ils contactent une cible pour une demande de simples cours particuliers par exemple et tentent finalement de leur soutirer des informations stratégiques.

Que ces cibles soient de jeunes diplômés en sciences politiques ou qu'ils soient jeunes embauchés dans de grandes entreprises, l'idée est pour ces agents russes de viser des personnes aux carrières prometteuses ou sans expérience et qui ne pourraient pas soupçonner leurs intentions. Ils espèrent alors avoir accès à certaines informations précieuses. Selon le journal Le Monde, une douzaine de personnes seraient déjà recrutées via ces pratiques.

"Il remettait de l'argent liquide à ce jeune ingénieur..."

En 2020, un Français travaillant dans une entreprise de technologie civilo-militaire spécialisée dans l'intelligence artificielle, avait été approché par un pseudo consultant tchèque voulant améliorer ses connaissances en mathématiques. Les cours étaient donnés dans de grands restaurants toutes les trois semaines. En réalité, il s'agissait d'un agent russe chargé des questions scientifiques et technologiques en mission économique de son ambassade située à Paris.

Pris en flagrant délit, l'homme a été expulsé: "Il remettait de l'argent liquide à ce jeune ingénieur contre des documents d'analyse sur des technologies de pointe", rapporte Le Monde. En temps "normal", les agents russes agissent complètement ou partiellement sous couverture.

D'autres cas du même genre ont été recensés pour des cours de français, qui étaient transformés en notes sur la politique intérieure et étrangère. Ces cours étaient payés entre 200 et 300 euros. L'une des notes lors d'un supposé cours de français évoquait le gazoduc Nord Stream 2 qui est à l'heure actuelle au centre d'une bataille stratégique entre la Russie et l'Europe.

Selon Le Monde, les autorités françaises comptent 75 agents russes sous couverture diplomatique présents sur leur territoire. Les services français les surveillent attentivement.