"Une catastrophe à grande échelle" : Zelensky accuse les Russes d'avoir miné un barrage dans le sud de l'Ukraine

"Selon nos informations, les agrégats et le barrage de la centrale hydroélectrique de Kakhovka ont été minés par des terroristes russes", a affirmé M. Zelensky dans son allocution quotidienne publiée sur les réseaux sociaux. "En cas de destruction du barrage (...) le canal de Crimée du Nord disparaîtra tout simplement", et ce serait "une catastrophe à grande échelle", a ajouté le président ukrainien, qui avait déjà évoqué cette éventualité lors d'une intervention peu avant, devant le Conseil de l'Union européenne.

Si le barrage, une des plus grandes infrastructures de ce type en Ukraine, explose, "plus de 80 localités, dont Kherson, se retrouveront dans la zone d'inondation rapide", s'est-il alarmé. En outre, "cela pourrait détruire l'approvisionnement en eau d'une grande partie du sud du pays", et affecter le refroidissement des réacteurs de la centrale nucléaire de Zaporijjia, qui puise son eau dans ce lac artificiel de 18 millions de mètres cubes, a ajouté M. Zelensky.

Le barrage de la centrale hydroélectrique de Kakhovka est aménagé sur le fleuve Dniepr, dans une zone actuellement sous contrôle de l'armée russe et non loin de la ligne de contact avec les forces ukrainiennes. Le but de la Russie est d'arrêter l'avancée des troupes ukrainiennes dans la région et de protéger les forces russes, a estimé sur Twitter un des conseillers M. Zelensky, Mykhailo Podolyak.