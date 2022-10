Costa Rica: disparition d'un avion avec cinq Allemands à bord

"Nous avons reçu une alerte (de disparition) concernant un avion, un vol privé du Mexique à l'aéroport de Limon" (est), a dit le ministre. "Cinq ressortissants de nationalité allemande se trouvaient à bord de l'appareil", a déclaré le responsable dans un message vidéo diffusé par son ministère. "L'avion a perdu la communication avec la tour de contrôle près de la Barra de Parismina dans les Caraïbes costaricaines et nous avons immédiatement activé le protocole interne" pour le localiser, a déclaré le responsable. Il a ajouté que l'avion avait disparu à 18H00 vendredi (samedi 02H00 en Belgique). Après quelques heures, les recherches ont été suspendues en raison de la nuit et du "mauvais temps" et reprendront samedi, a précisé le ministre.