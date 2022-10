Importants dégâts après le passage de tornades dans le Nord de la France (PHOTOS)

Des vents aussi violents qu'inattendus, et localement au moins deux tornades, ont dévasté dimanche soir des communes du Pas-de-Calais et de la Somme, sans faire de victimes, mais provoquant des dégâts considérables.

Ces phénomènes, qui ont commencé en début de soirée, n'ont duré que quelques minutes, voire quelques secondes, mais ils ont frappé des dizaines de maisons, arrachant des toitures, et contraignant les habitants à quitter leurs habitations.

La Première ministre, Elisabeth Borne, a adressé lundi son "soutien aux habitants des Hauts-de-France et de Normandie", victime également de fortes intempéries, assurant que tout était "mis en oeuvre pour leur venir en aide".

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin doit se rendre en milieu d'après-midi à Bihucourt, dans le Pas-de-Calais, pour "un point de situation", a indiqué son cabinet.

La Somme et le Pas-de-Calais étaient placés dimanche en vigilance jaune aux orages par Météo-France, alors que 20 autres départements étaient eux en vigilance "orange".

Dans le Pas-de-Calais, la gendarmerie nationale a interdit lundi matin l'accès à Bihucourt et Hendecourt-lès-Cagnicourt, les deux communes les plus touchées par ce que la préfecture qualifie "de fortes rafales de vent de type tornades".

Logements "inhabitables"

A Bihucourt, village le plus touché, de nombreuses toitures ont été arrachées, des murs en béton soufflés, des arbres et pylônes pliés par le vent. Les rues étaient lundi jonchées de gravats, de branchages ou de morceaux de tôles, notamment autour de l'église, très endommagée, a constaté une journaliste de l'AFP.

Dans l'école jouxtant la mairie, la Croix-Rouge distribuait sandwiches et boissons, et une cellule psychologique était activée.

"Les dégâts sont très, très importants sur cette commune. Il y a eu véritablement un effet couloir de cette tornade" dans le centre du village, a affirmé sur place le directeur des pompiers du Pas-de-Calais, Philippe Rigaud. "Environ cinq rues sont totalement ravagées."

"Une centaine d'habitations" sont selon lui "concernées". Après avoir "marqué les habitations" et "déterminé celles qui risquent de s'effondrer", les pompiers accompagnent les habitants pour qu'ils "récupèrent quelques affaires".

"Les gens ont eu un bon réflexe: beaucoup se sont mis à l'abri dans leurs caves, ce qui fait qu'on ne déplore pas de victimes", a-t-il salué.

"On a environ 150, 200 personnes à reloger, pour une durée très longue", a indiqué le maire, Benoît-Vincent Caille. "Un fonds d'urgence de l'Etat a été débloqué pour les sinistrés", mais "nous aurons besoin de dons, notamment de meubles, et de bénévoles".

Le gestionnaire du réseau Enedis devait rétablir l'électricité dans une partie du village.

"Scène de guerre"

Les villes d'Ô-de-Selle et surtout de Conty, dans la Somme, ont elles aussi été touchées.

Selon le lieutenant-colonel Lionel Tabary, "80 habitations sont impactées, plus ou moins fortement" à Conty et une dizaine de logements sont "inhabitables" dans cette ville de 1.800 habitants.

Il évoque essentiellement des toitures arrachées, des branchages et des débris sur la chaussée. La toiture d'un groupe scolaire "a été soufflée complètement" et la Poste "est inoccupable car la toiture à été décollée".

"Je suis à 35 ans de carrière, je n'ai jamais vu ça dans la Somme", a déclaré le pompier, évoquant "une scène de guerre".

"D'après les témoignages, ça a duré moins de 5 minutes. Certains parlent d'une minute 30 à 2 minutes. Et puis derrière, de la pluie, de la grêle. Et après du ciel bleu", a-t-il ajouté.

Près de 3.000 foyers ont par ailleurs été privés d'électricité dans l'Eure après les intempéries, a annoncé la préfecture du département, "principalement à Bernay, Beuzeville, Asnières, Grossoeuvre et Guichainville".

Au total, 64 interventions ont été réalisées par les sapeurs-pompiers. L'événement a nécessité le relogement de cinq adultes et cinq enfants. Des rafales à 136 km/h ont été relevées à Beuzeville.

Les pompiers ont par ailleurs réalisé 107 interventions dans le Nord, notamment à Thun St-Amand, Arleux, Warlaing, Erchin et Cantin.

Selon Tristan Amm, prévisionniste à Météo-France, les épisodes de ce type sont extrêmement localisés et "à chaque fois, les rafales dépassent les 100km/h, ce qui est déjà énorme dans l'absolu". Ils se produisent en France "entre 40 et 50 fois par an".