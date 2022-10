Le couple royal est bien arrivé en Lituanie dans le cadre de la visite d'État

Le roi Philippe et la reine Mathilde sont arrivés lundi en Lituanie afin d'effectuer une visite d'État de trois jours dans ce pays balte.

Le couple royal a été accueilli aux alentours de 13h00 (heure locale) à l'aéroport international de Vilnius, la capitale lituanienne. Une heure plus tard, Philippe et Mathilde ont été reçus au palais présidentiel lors d'une cérémonie officielle. Les deux souverains y ont été salués par une délégation lituanienne emmenée par le président Gitanas Nauseda et son épouse Diana Nausediene. La Brabançonne a accompagné l'arrivée du couple royal, qui a eu droit ensuite à l'hymne national du pays hôte.

Jusqu'à mercredi inclus, la délégation belge, composée notamment de représentants politiques comme les ministres-présidents wallon Elio Di Rupo, flamand Jan Jambon et bruxellois Rudi Vervoort, aura un programme relativement chargé en terre balte. La visite de plusieurs institutions économiques, politiques, culturelles ou encore académiques seront, en effet, au programme de cette visite d'État qui marque les cents ans du début des relations diplomatiques entre les deux pays.

La coopération militaire entre les deux membres de l'Otan sera également mise en avant, puisque le roi rendra visite mercredi aux soldats belges présents à Pabrade.