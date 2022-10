Les quatre méthodes utilisées par le gouvernement iranien pour réprimer le peuple et les manifestants

Les forces de sécurité tireraient à bout portant des balles réelles et des plombs sur les manifestants. Il y aurait déjà 76 morts dont 4 enfants et plus de 1.200 arrestations, selon un dernier bilan de l'ONG Iran Human Rights basée à Oslo. Des militants, des journalistes mais aussi des avocats auraient également été arrêtés.

Le gouvernement iranien aurait privé près de 75% de la population d'accès à Internet. Il n'est plus possible d’utiliser Instagram et l'accès à WhatsApp est fortement perturbé. Les plateformes YouTube, Twitter, Telegram, TikTok et Facebook sont d'ailleurs déjà bannies depuis plusieurs années dans le pays.