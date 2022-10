Un homme armé tue deux personnes dans un lycée aux Etats-Unis avant d'être abattu

Une femme adulte et une jeune fille sont mortes et plusieurs autres personnes ont été blessées, a indiqué le chef de la police de Saint-Louis, Mike Sack. Les agents, venus sur place après un appel d'urgence, ont échangé des tirs avec l'assaillant, qui a été atteint et a succombé à ses blessures, selon la même source.

"Le suspect semble avoir environ 20 ans" et son identité n'a pas encore été établie de manière définitive, a indiqué M. Sack.

Les fusillades, notamment dans des établissements scolaires, sont un fléau aux Etats-Unis. En mai, un adolescent a tué 19 écoliers et deux enseignantes dans une école primaire d'Uvalde, au Texas.