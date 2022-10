Une famille belge impliquée dans un gros accident de voiture en Autriche

Les médias autrichiens ont relayé qu'un "accident de l'horreur" a eu lieu ce dimanche matin sur l'autoroute A8, à Pram, dans le nord-ouest de l'Autriche. Une famille belge composée de cinq personnes est impliquée.

Les faits ont eu lieu vers 8 heures du matin, alors que la famille regagnait la frontière allemande. D'après le journal "Kronen Zeitung", la voiture de la famille belge s'est retrouvée sur le toit, et ce, dans la berne centrale. Le conducteur de 25 ans et un passager de 17 ans ont été éjectés du véhicule tandis qu'un homme de 46 ans et deux enfants de 4 et 5 ans ont été blessés gravement. Ils ont tous les cinq été transportés à l'hôpital.

D'après le média autrichien, la raison de cet accident est encore inconnue.