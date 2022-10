Crise énergétique : un accord "énergie" attendu pour le 24 novembre

C'est ce qu'il ressort de la réunion des ministres de l'Énergie tenue mardi à Luxembourg. Les ministres se sont réunis autour des propositions de la Commission pour lutter contre les prix élevés de l'énergie tout en assurant l'approvisionnement. Achats communs de gaz, limitation des excès de prix du gaz (via un prix maximal dynamique pour les transactions sur le TTF, et une fourchette liant les autres plateformes d'échange à ce prix corrigé), et renforcement de la solidarité entre États membres y sont centraux.

Au sommet européen de fin de semaine dernière, les dirigeants européens ont donné à leurs ministres et à la Commission la direction à suivre pour entrer dans le concret sur toutes ces pistes.

S'il n'y a pas eu d'accord formel mardi, c'est que les propositions ne sont pas encore abouties sur le plan technique, entend-on à la sortie de la réunion. "Tout le monde passe son temps à parler dans le vide, c'est précisément pourquoi nous devons avoir une proposition concrète", indique la ministre belge de l'Énergie Tinne Van der Straeten (Groen).

Les achats communs ne semblent pas (ou plus) créer de débat, à en croire la commissaire européenne à l'Énergie Kadri Simson et le ministre tchèque Jozef Síkela. "C'est quelque chose dont on discute depuis un certain temps et nous devrions commencer à acheter du gaz auprès de partenaires fiables juste après la saison de chauffage qui s'annonce", indique ce dernier. Les propositions de solidarité obligatoire en cas de besoin semblent aussi faire consensus, ajoute-t-il.

Sur "un plafonnement de prix du gaz et un mécanisme de correction du TTF, nous avons en revanche des visions assez différentes", précise ensuite le Tchèque.

Le plafonnement du gaz utilisé pour la production d'électricité (l'extension de l'"exception ibérique"), via des subsides aux centrales au gaz, va être "examiné encore", avec "une analyse coût-bénéfice" complète, a indiqué la commissaire à l'Énergie Kadri Simson. Une première analyse des possibilités avait été transmise par la Commission aux États membres peu avant la réunion, pointant plusieurs risques liés à cette option voulue entre autres par la France. Une analyse plus détaillée "est nécessaire avant de pouvoir faire une proposition législative. Une autre condition pour nous est de voir clairement qu'il y a un soutien suffisamment large parmi les États membres pour faire avancer cette piste", ajoute l'Estonienne.

"Il est clair que la Commission et quelques États membres ne voient pas le modèle ibérique comme la voie à suivre", a noté Jozef Sikela.

Quant au plafond dynamique sur le TTF, une mesure d'urgence qui pourrait être mise sur pied rapidement, la Commission "va rapidement travailler aux détails de la proposition, sur base des discussions constructives d'aujourd'hui".

Selon la ministre Van der Straeten, il reste une certaine distance entre d'une part les pays, dont la Belgique, qui poussent pour un plafonnement, et les autres, comme les Pays-Bas, qui insistent pour avoir avant tout une analyse couts-bénéfices poussée. "Mais cette distance ne peut être couverte qu'avec une proposition concrète".