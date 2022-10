Cyril Hanouna répond sèchement à Eric Dupont-Moretti: "Que le ministre travaille plutôt que de parler de moi"

En France, l'affaire Lola déchaîne les passions. Ce meurtre extrêmement violent et sordide apparaît aujourd'hui comme une affaire d'État.

Pour rappel, le corps de Lola Daviet, âgée de 12 ans, a été découvert dans une malle à proximité du 19e arrondissement de Paris. Sa principale suspecte est Dahbia Benkired. Elle a déjà été mise en examen pour "meurtre sur mineur de 15 ans accompagné de tortures ou actes de barbarie" et "viol sur mineur". Elle a ensuite été placée en détention provisoire le 17 octobre.

Le 18 octobre, l'animateur vedette de C8 avait affirmé ceci: "Je n’ai pas peur de le dire, pour ce genre de personne, pour moi, le procès doit se faire immédiatement, en quelques heures, et terminé, c’est perpétuité directe."

Dans l'émission C à Vous, le garde des Sceaux a répondu sèchement à cette idée. "Un procès en quelques heures, sans avocat et réglé de façon expéditive, est du moyen-âge. Ce qu'il veut, c'est la négation de l'Etat de droit. Il nous protège tous et il protège aussi monsieur Hanouna", a-t-il rétorqué. "Monsieur Hanouna demande un procès expéditif pour la suspecte présumée du meurtre de Lola. C'est ça la conception de l'État de droit que l'on a dans ce pays? L'État de droit nous protège et le bâillonner, pour faire de l'audimat, je ne peux pas accepter !".

"Monsieur Hanouna demande un procès expéditif pour la suspecte présumée du meurtre de Lola. C’est ça la conception de l’État de droit que l’on a dans ce pays ? L’État de droit nous protège et le ballonnier pour faire de l’audimat, je ne peux pas accepter !"@E_DupondM #CàVous ⬇️ pic.twitter.com/EhdE9JlYQt — C à vous (@cavousf5) October 21, 2022

Visiblement touché par cette réponse, Cyril Hanouna a tenu à répondre au ministre de la Justice. Face caméra, l'animateur avait le regard grave ce lundi soir. "On va continuer à faire l'émission, à faire des directs. On continuera à donner notre avis même s'il est pourri, même s'il n'est pas le même que tout le monde. N'écoutez pas les donneurs de leçons. La pensée unique... Ici, il n'y en a pas un qui pense pareil", a-t-il commencé. "Je ne suis personne, je ne suis pas un représentant du gouvernement mais en tant que citoyen, je veux que ça ne se reproduise plus. On veut qu'il y ait une peine exemplaire. Pourquoi les parents de Lola vont devoir attendre des semaines et des mois avant d'avoir le jugement? Vous vous rendez compte du drame pour eux..."

Il s'est ensuite adressé plus directement à Eric Dupont-Moretti. "Quand Eric Dupond-Moretti prononce 4 fois mon nom dans 'C à vous' pour dire que mon propos est inadmissible... Ce qui est inadmissible, Monsieur Dupond-Moretti, c'est que cette personne ait fait ça. Alors que le ministre fasse son travail et rende des comptes aux Français au plus vite sur cette affaire au lieu de parler de moi."

Il a également estimé qu'Eric Dupont-Moretti ne comprenait pas les Français. "Monsieur Dupond-Moretti, si vous nous regardez ce soir, je vous invite à venir", a-t-il poursuivi. "Vous allez voir des Français, car aujourd'hui Monsieur Dupond-Moretti, j'ai l'impression que vous êtes déconnecté. Vous êtes un très grand avocat, certainement un très bon ministre de la justice mais aujourd'hui, on n’attend pas d'un ministre de la justice qu'il vienne parler d'un animateur pendant deux heures."

Précisons que l'intervention de Eric Dupont-Moretti à propos de la polémique avec Cyril Hanouna a duré moins de deux minutes.

Dans son élocution, Cyril Hanouna a encore attaqué le ministre: "Noyer le poisson et parler de moi pour ne pas répondre aux vraies questions, je pense que ce n'est pas la bonne solution."