Qui est Rishi Sunak, le rich "dandy" devenu le Premier ministre britannique le plus riche de l'histoire ? Ce petit-fils d'immigrés d'origine indienne va devenir le premier non-Blanc à diriger le gouvernement britannique. Ludovic Jimenez Journaliste service Belgique - Société



©Photo News

Il va devenir le plus riche locataire du 10 Downing Street. Moins de deux mois après avoir été éliminé de la course à Downing Street, Rishi Sunak, 42 ans et multimillionnaire, devient le troisième premier ministre, en sept semaines, dans un pays en crise. Il...