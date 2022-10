Emmanuel Macron: "Nous sommes en train de traverser une crise. Des crises, même..."

Il y a deux semaines, le chef de l'État français était déjà venu s'expliquer dans l'émission "L'événement" sur France 2. Il y avait notamment longuement été interrogé sur des questions européennes et sur la situation actuelle en Ukraine. Cette fois-ci, le président revient sur le cap politique de son quinquennat.

En début d'émission, Emmanuel Macron était très clair: "Nous sommes en train de traverser une crise. Des crises, même", explique-t-il. Son premier mandat fut marqué par la crise sanitaire du Covid-19 et par les gilets jaunes. Au départ, le président qui voulait casser les codes et être réformateur, affirmait et assumait être le président des crises. Il promet tout de même de pouvoir les affronter.

"La guerre revient en Europe. Cette crise a des conséquences multiples sur l’énergie. D’abord, on a eu peur de ne pas en avoir assez hiver, on s’est organisés collectivement sur les prix : prix de l’énergie, prix de l’alimentation..." expliquait le président avant de poursuivre: "Ça touche la vie de beaucoup de nos compatriotes, qui ont du mal. Pour traverser cette tempête, on doit protéger les plus faibles, nos étudiants, les familles les plus modestes, nos entreprises les plus fragiles, mais aussi notre industrie. On doit pousser ceux qui ont plus de force à encore faire mieux. Et puis, on doit aussi garder notre cap qui est d’avoir une France plus forte et plus juste et donc de préparer cet avenir qui est le nôtre".

Macron dénonce "le cynisme" et le "désordre" de la gauche

Emmanuel Macron a dénoncé "le cynisme" et "le désordre" des oppositions, accusant la gauche de s'être mise "main dans la main avec le Rassemblement national" au moyen d'une motion de censure "qui à dessein a été changée par cette coalition baroque de la Nupes".

Avec cette motion de censure de la Nupes également votée lundi par le RN, mais non adoptée par l'Assemblée, "ils n'ont pas de majorité mais ils ont surtout prouvé qu'ils étaient prêts, Socialistes, Communistes, Écologistes, LFI, à se mettre main dans la main avec le Rassemblement national alors qu'il y a la guerre en Europe, la crise, le désarroi de tant de familles et qu'il faut être du côté des Français", a accusé le chef de l'État.