Un Américain transforme son œil en lampe de poche

C’est en Californie du Sud qu’un ingénieur a eu l’idée de créer une prothèse oculaire unique. Brian Stanley a eu la malchance de contracter un cancer de l’œil… Plutôt que de rester là à ne rien faire, cet Américain a donc décidé de transformer sa prothèse en lampe de poche ! "Titanium Skull Lamp", voici le nom donné à ce qui est logé dans le trou de son œil et qui ne le quitte presque pas.

Sur Instagram, Brian Stanley explique dans une courte vidéo : "Elle est parfaite pour lire dans le noir et elle a une autonomie de 20 heures". En plus d’être pratique, cette lampe ne chauffe pas et il précise également que son nez et ses sourcils servent à protéger son autre œil de la lumière. Le modèle actuel de cette prothèse n’est qu’un prototype, Brian aimerait le rendre encore plus puissant à l’avenir.

L’ingénieux Californien explique qu’il a aussi mis au point d’autres couleurs et de formes de pupilles. De quoi avoir de nouvelles idées pour Halloween qu approche.